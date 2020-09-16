ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercih tarihlerini açıkladı

2020-YKS Ek Yerle\u015ftirme K\u0131lavuzu yar\u0131n yay\u0131mlanacak, tercihler 17-23 Eyl\u00fcl'de http:\/\/ais.osym.gov.tr ve \u00d6SYM A\u0130S mobil uygulamas\u0131ndan yap\u0131labilecek.\r\n\r\n\r\n\u00d6l\u00e7me, Se\u00e7me ve Yerle\u015ftirme Merkezi\u00a0(\u00d6SYM) Ba\u015fkan\u0131\u00a0Prof. Dr.\u00a0Halis Ayg\u00fcn, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, 2020 Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurumlar\u0131 S\u0131nav\u0131 Ek Yerle\u015ftirme K\u0131lavuzunun yar\u0131n yay\u0131mlanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nAdaylar\u0131n tercihlerini 17-23 Eyl\u00fcl tarihlerinde "http:\/\/ais.osym.gov.tr" adresi ve "\u00d6SYM A\u0130S Mobil" uygulamas\u0131ndan yapabilece\u011fini kaydeden Prof. Dr. Ayg\u00fcn, "Yapaca\u011f\u0131n\u0131z tercihlerin \u015fimdiden hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 dilerim" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n