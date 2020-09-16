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ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercih tarihlerini açıkladı

16 Eylül 2020
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül’de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.


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16 Eylül 2020

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