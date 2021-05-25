Osum: İnsan ticareti mağdurları için sığınma evi olmayışı ciddi sorun

Mülteci Hakları Derneği (MHD) İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum ve MHD Savunuculuk Sorumlusu Ahmet Sedat Tözün, UBP Milletvekili Av.Yasemin Öztürk ile görüştü.

Pandemi önlemleri çerçevesinde çevrimiçi yapılan toplantıda , ‘İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji ve Eylem Planı hakkında detaylı bilgi verildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Mülteci Hakları Derneği (MHD) İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, insan ticareti konusunda İçişleri Bakanlığı’nın çok belirleyici bir rolü olduğunu vurgulayarak , İçişleri Bakanlığı bünyesinde ‘ İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü’ kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı tarafından, İnsan ticareti mağdurlarına ücretsiz adli yardım ve destek verildiğini hatırlatan Fezile Osum , 7/24 ulaşılabilen ihbar hattına(0542-8620060) Aralık2019-Aralık 2020 döneminde sadece 1 yılda toplam 271 vaka geldiğini ve bunun oldukça yüksek bir rakam olduğunu söyledi.

Fezile Osum , Eylem Planı’nda yer alan insan ticareti mağdurlarının haklarına dönük kapsamlı bir yasal bir çerçeve oluşturulması ve mağdurlar için sığınma evi konusunda UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ten destek talep etti.

İnsan ticareti mağdurları için özel bir ikametgah olmadığını belirten Fezile Osum, mağdurların insan tacirlerinin elinden kurtuldukları zaman kalacak bir yerleri olmadığını söyledi.

Kadın mağdurlarları kadın sığınma evine yerleştirebildiklerini fakat özellikle erkek mağdurlar için bunun da münkün olmadığını vurgulayan Osum, doğrudan insan ticareti mağdurlarına özel bir sığınma evine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

ÖZTÜRK: İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARININ HAKLARI KONUSUNDA HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIM

Fezile Osum’un ardından söz alan Yasemin Öztürk ise Avrupa Birliği’nin sığınma evi konusunda kaynak sağlayıp sağlamayacağını sordu.Öztürk, “En azından belli bir kısmı Avrupa Birliği tarafından sağlanırsa bütçe sıkıntılarına rağmen gerisinin geleceğine inanıyorum” dedi.

‘İnsan Ticareti’ konusunda yürütülen çalışmalar konusunda Fezile Osum’u tebrik eden UBP Milletvekili Av.Yasemin Öztürk, “Sığınma evi konusunda en önemli sorun kaynak diye düşünüyorum.Kaynak sağlanırsa hükümetin de destek olacağına inanıyorum.Bir adım atılırsa gerisi gelecektir ” dedi.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, konuşmasının devamında İnsan ticareti mağdurlarının yasal hakları konusunda kendi adına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.