Osman Uçaner Süper Kupa MTG’nin (2-0)

Osman Uçaner Süper Kupa MTG’nin

Futbolda yeni sezon öncesi ilk resmî maç olan ve merhum futbolcu Osman Uçaner adı verilen Süper Kupada bu akşam Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği, Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldiler, maçı 2-0 kazanan son lig şampiyonu MTG Osman Uçaner Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Osman Uçaner Süper Kupa mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği takımları dün akşam Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Futbol sezonunun başlamasına bir hafta kala oynanan Süper Kupa maçına futbolseverler büyük ilgi gösteri.

Ali Oraloğlu yönetiminde son 3 yıl şampiyonluk kupalarını ve geçen yılın Süper Kupasını kazanan MTG ile Turan Altay yönetiminde ilk resmi maça çıkan Doğan Türk Bİrliği zorlu 90 dakikada kozlarını paylaştı.

Turgay Misk’in yönettiği karşılaşmayı MTG kazandı.

İlk devrede Doğan daha baskılı oynadı 45. Dakikada Salih karşı karşıya şutunu Ufuk önledi.

MTG 2. Devreye Emre ve Mehmet Erol’u oyuna aldı. Önce Pote sonra Arif Uysal’ın golleri ile skor 2-0 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Mağusa Türk Gücü Doğan Türk Birliği’ni 2-0 mağlup ederek Süper Kupanın sahibi oldu.