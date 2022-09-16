Maliye Bakanı Şan, Bay-Sen heyetiyle görüştü

Maliye Bakanı Alişan Şan, İbrahim Kanat başkanlığındaki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, Maliye Bakanlığı bürokratlarının, Bay-Sen yönetimiyle daha önce de özellikle Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili istişarelerde bulunduğunu, söz konusu sözleşmenin karşılıklı istişareler sonucu yasalara uygun şekle getirildiğini hatırlattı. Maliye Bakanı Şan, bürokratlarıyla birlikte, sorunlara çözüm üretme noktasında, yasalara uygun çerçevede daima çalışanın yanında yapıcı bir tutum sergilediklerine de dikkat çekti.

Maliye Bakanlığının açıklamasına göre, Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat ziyarette yaptığı konuşmada, BRT kurumun 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın hala daha alt komitede beklediğine işaret ederek; “BRTK Bütçe Yasa Tasarısı’nın, bir an önce Alt Komite’den geçip, Genel Kurul’un gündemine gelerek ivediliğini talep ediyoruz” dedi.

Bu konuda Maliye Bakanı Şan’ın desteğini isteyen Kanat, bütçenin geçmemesi nedeniyle kurumun sıkıntı yaşadığına dikkati çekti. Kanat, kurumda işlerin durma noktasına geldiğini, iş araçlarının yakıt alamadığını ve araçlarla habere dahi çıkamadıklarını söyledi.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat ayrıca, çalışanların tek güvencelerinin Toplu İş Sözleşmesi olduğuna değinerek, söz konusu sözleşmenin biran önce imzalanması gerektiğine işaret etti. Kanat, yakın zamanda 41 personelin hizmet akitlerinin imzalandığını ve Toplu İş Sözleşmesi’ne dâhil edildiğine dikkat çekerek, kurumda bugün itibarıyla 27 personelin ise Toplu İş Sözleşmesi mağduru olduğuna belirtti.