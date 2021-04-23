Osman Tuğsal’dan yeni single müjdesi!

Ülkemizin genç yıldızı Osman Tuğsal yeni single çalışmasını 30 Nisan’da yayınlayacağını duyurdu!

Son zamanlarda canlı müzik performansıyla büyük bir başarı yakalayan, Sonunda Buldum ve Savaş Alanı şarkılarıyla adından Türkiye ve Kıbrıs’ta söz ettiren, ülkemizin genç yıldızı Osman Tuğsal yeni single çalışmasını 30 Nisan’da yayınlayacağını duyurdu!

Biraz hüzünlü ve yavaş bir şarkıya imza attığını söyleyen Tuğsal, sosyal medya hesaplarında yayınladığı zincir fotoğrafıyla ilginç bir klibin de geleceğini duyurdu.

Şarkının adını son ana kadar sır olarak saklamak isteyen genç müzisyen. Sevenlerine şarkının iki kelimeden oluştuğunu ve ilk harflerinin “G,G” olduğunu duyurdu.

Yeni şarkı 30 Nisan günü, klibi ile birlikte, YouTube, Spotify ve tüm dijital platformlarda olacak.