Osman Örek Caddesi üzerinde kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 04.09.2091 tarihinde saat 23.05 raddelerinde Osman Örek caddesi üzerinde KMD 777 plakalı salon aracı batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan (G.K.R.Y’de sakin Elem THEODOSIOU (K-63-G.K.R.Y-Emekli) seyrettiği yolun üzerinde bulunan Metehan çemberine geldiğinde sağa Dr.Naim Adiloğlu caddesine dönüşe geçtiği sırada hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkarak orta refüj içerisinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesine ait bilgi verici levhaya ve 2 adet mantar taşa aracının ön kısmı çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kazanın Hemen ardından trafik tahkikat amiri Mustafa Özkantürk ve trafik şube amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek kaza hakkında bilgi aldı