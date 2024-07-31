ORTA DOĞU VE KIBRIS

Kıbrıs sorununu konuşurken sık sık dünya haritasına bakmakta fayda var…

Kıbrıs Orta Doğu’nun komşusu.

Orta Doğu’da etkin olmak isteyen güçlerin Kıbrıs adasını kendi kontrolleri altında tutmak istediği ve bu alanda hakimiyet kurma mücadelesinde ortayı kana buladığı tarihsel bir gerçekliktir. ..

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs adasını feth etmesinden sonra, Doğu Akdeniz Osmanlı kontrolüne geçmişti.

İngiliz Emperyalizminin güçlenme ve dünyaya yayılma döneminde, Kıbrıs’ı Osmaslılardan kiralayan İngilizler Otra Doğu planlarında ANA AKTÖR konumuna yükselmişti.

İngilizler ada’da hem egemen üsler hem de dinleme tesisleriyle bölgeyi kontrol şansına 1960 Lozan ve Zürih antlaşmasıyla kavuştu.

Bugün Kıbrıs adası üzerinde beraber yaşamayı beceremeyen Rumlar ve Türkler, İngiliz üslerine karşı çıkamazken, adanın gelecekte uğrayabileceği saldırıları hiç gündeme getirememektedir.

1968 lerde Kleridis ile yaptığım bir röpertajda Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki bakış açısını sormuştum.

Kleridis “Kıbrıs Sorunu, Filistin İsrail sorununa bağlıdır.O sorun çözülme yoluna girdiğinde, Kıbrıs sorunu da çözülme yoluna girecektir” demişti.

Bu özlü tahlili hiçbir zaman unutmadım.

İsrail’in son birkaç aydır Filistin de giriştiği operasyonların hedefinin ne olduğu konusunda yapılan tahliller çok yüzeysel kalmaktadır.

İsrail in arkasında Amerika’nın olduğu mutlaka bir yere yazılmalıdır.

Son olarak Hamas, lideri İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıda öldürülmesi daha büyük çatışmaların habercisidir. Taşlar artık yerinden oynamıştır.

İran’ın merkezinde FÜZE İLE Hamas liderinin öldürülmesi emrini verenler, pandora kutusunu açmışlardır.

Hamas’tan yapılan açıklamada, Haniye’nin, İsrail’in Tahran’daki konutuna yerel saatle 02:00’de düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Haniye’nin kaldığı evin bir güdümlü füzeyle vurulduğu belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları ise ,Haniye’nin Çarşamba sabahı düzenlenen saldırıda koruma görevlilerinden biriyle birlikte hayatını kaybettiğini belirtti.

Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’daki evi vuruldu. Haniye ve bir koruması, saldırı sonucu şehit oldu” denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum” ifadesini kullandı.

İran da camilere İNTİKAM BAYRAKLARI asıldı.

İran’ın etkisinde olan güçlerin İsrail içinde ve dışında, İntikam saldırıları düzenleyeceği kesindir.

İsrail yaptığı provakasyonlarla İran’ı ve diğer komşu ülkeleri savaşın içine çekmeye çalışmaktadır.

İsrail, Amerika’dan cesaret almadan bu cüreti gösteremezdi. Diğer bir değişle Netanyahu, Amerikan Dış Politikasını kendi emelleri içinde çok kötü bir şekilde kullanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sert sözleri ve İsrail Dışişleri Bakanı’nın yanıtı da, bu savaş girdabının içine her an Türkiye’nin de girebileceğinin habercisidir.

Kıbrıs sorununu da artık, bu çerçeve içerisinde değerlendirmek kaçınılmazdır.