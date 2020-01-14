Orhan 20 gün cezaevinde yatacak

Lefkoşa’da sevgilisini dövdüğü gerekçesi ile tutuklanarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Aydın Orhan, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da kendisine para vermediği gerekçesi ile sevgilisini dövdüğü iddiası ile tutuklanan zanlı Aydın Orhan, teminat talebi ile dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ayça Soykara, zanlı Aydın Orhan’ın 9 Ocak 2020 tarihinde, saat 23.00 sıralarında Surlariçi’nde faaliyet gösteren bir işyeri üzerinde sevgilisi H.A’yı kendisine para vermediği gerekçesi ile boğazını sıktığını ve dövdüğünü, ardından “bana para vermezsen seni öldürürüm” diyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis zanlının ayrıca kadının çantasından TC Nüfus Cüzdanı ve Postane kartını aldığının aleyhinde yapılan iddialar arasında olduğunu belirtti.

Polis memuru Ayça Soykara, olayın polisin bilgisine 10 Ocak 2020 tarihinde geldiğini zanlının da aynı gün tutuklandığını, kadının ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servis’te doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini söyledi.

Soykara, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.