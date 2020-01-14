Türkiye

Denktaş, Mersin’de de anıldı

14 Ocak 2020

KKTC Mersin Başkonsolosluğu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 8’inci ölüm yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenledi. Toroslar Rauf Raif Denktaş Parkı’nda düzenlenen tören, Denktaş’ın anıtına,  çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile ilgili şiir okudu.

Ardından, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli konuşma yaptı.

Anma töreninde Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için Kuran-ı Kerim de okundu.



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