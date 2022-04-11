Önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi 12-18 Nisan tarihli hava durumu raporuna bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 22 – 25 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
12 – 18 Nisan 2022 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu : Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:
12 Nisan (Sa) : Parçalı ve az bulutlu,
13 Nisan (Ça) :Az bulutlu,
14 Nisan (Pş) : Açık ve az bulutlu,
15 Nisan (Cu): Açık ve az bulutlu,
16 Nisan (Ct) : Az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu,
17 Nisan (Pz) : Parçalı bulutlu,
18 Nisan (Pt) : Parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.
En yüksek hava sıcaklığı : Genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 22 – 25 ºC dolaylarında
seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar : Genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak
esmesi beklenmektedir.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü