Onlar mutlu, çevre kan ağlıyor

İskele sahili, önceki gün yapılan nişan töreni sonrası çirkin görüntülere sahne oldu. Sahil şeridi çöplüğe dönüştürüldü.

Betül AKLAN

İskele’de önceki gün bir çift, sahilde düzenlediği mini tören ile nişan yüzüklerini taktı. Törenin ardından çift ve davetliler, geç saatlere kadar eğlendi. Bu keyif dolu saatlerden geri kalan ise koca bir utanç oldu.

Nişan yüzüğünün kutusu da dâhil olmak üzere içki bardaklarından pasta tabaklarına kadar tüm çöplerini öylece bırakıp giden nişanlı çift ve davetliler, doğaya verdikleri değeri gözler önüne serdi.

Vatandaşlar da belediye de tepkili

Sosyal medya üzerinden paylaşılan nişan yerine ait utanç verici görüntüler kısa süre içinde büyük tepki aldı. ‘Galiba ülkemizi hiç sevmiyoruz’, ‘güney komşumuza gittiğimizde bir izmarit dahi yerlere atmıyoruz’ gibi cümlelerle isyan eden vatandaşlar, adanın kuzeyinde doğa ve çevre ile ilgili gereken çalışmaların olmadığı yönünde de şikayetlerini dile getirdi.

Sorumlular araştırılıyor

İskele Belediyesi Zabıta Birimi sorumlusu, Havadis’e yaptığı açıklamada sorumluların bulunması için çalışma başlatıldığını ve olay hakkında detaylı bir rapor hazırlandığı belirtti.