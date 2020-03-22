Onlar cimnastikle mutlu

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Cimnastik Federasyonu bir açıklama yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulunun girişimleri ile aralarında down sendromlu çocukların da yer aldığı bir çok özel eğitime muhtaç çocuk 12 Mart tarihine kadar cimnastik eğitimi alarak mutlu oluyorlardı.

Down sendromlu çocuklar, antrenörleri Hasan Çolak eğitmenliğinde, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği Salonu ve federasyon salonunda yapılan antrenmanlarda birçok zorlu cimnastik hareketini başarıyla yapmaya başarmışlardı. Down sendromlu olan ve özel eğitim alan çocukların cimnastikle geçirdikleri mutlulu anlar görülmeye değerdi.

Korona virüs tehlikesi nedeniyle tüm spor alanlarında olduğu gibi cimnastikte de antrenmanlara ara verilirken, Down sendromlu çocukların antrenmanları da durdu ve şimdi tüm çocuklar salgın tehlikesinin bitmesini ve yeniden cimnastiğe dönmeyi bekliyor.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla KKTC Cimnastik Federasyonu bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

“Down sendromu çocuğun vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma sahip olmasıdır. Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır.

İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin çekirdekleri, kromozomlarla birbirlerine bağlanmış olan genlerden oluşmuştur. İşte bu genler ve kromozomlar fizyolojik ve kişilik yapımızın ana unsurlarıdır. Dolayısıyla çocuğun fazladan sahip olduğu bir kromozom onun hayatında 1 eksiklik değil + 1 fazlalıktır.”