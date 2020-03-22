“Dibe vuracağız”

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu koronavirüs salgını nedeniyle duran futbolun kulüplere etkisini ve sporcuların içinde bulunduğu ortamı yorumları

KULÜPLER ÇOK DAHA FAZLA ETKİLENECEK: Başkan Bayar Piskobulu, “ülkemizde zaten koronavirüs salgını olayından önce ekonomik sıkıntılar vardı ve bu olay ile daha da dibe vuracaktır. Bu ekonomik sıkıntıların kulüplerimizi çoook daha etkileyeceğini düşünüyorum” dedi

FİZİKSEL VE RUHSAL SÜREÇ: Muhabirimiz Ali Yöney’in sorularını yanıtlayan başkan Piskobulu, Öncelikle 27 Mart bekliyoruz ama görünen o ki yeni bir tarihe kadar erteleme uzayacak. Bütün kulüplerimiz ve sporcularımız için hem fiziksel hem de ruhsal olarak kolay bir süreç geçmeyecek.

Ali YÖNEY

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen spor müsabakalarımızın ne zaman başlayacağı kestirilemiyor. Bakanlar Kurulu’nun 12 Mart’ta aldığı kararla durdurulan spor müsabakaları, ülkemizdeki koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelenin sonucuna göre yenicen başlayacak ancak bunun tarihi belli değil. Şu anda 27 Mart’a kadar resmi açıklama ile herhangi bir spor müsabakası yapılamıyor. Ancak ülkemizdeki salgına karşı mücadelenin 27 Mart’tan sonra da süreceği beklentisi var. Futbolda sezonun bitimine kalan 8 hafta ve kupa maçları ise nasıl ve ne zaman devam edecek soru işareti. İki gün önce tecrübeli teknik adam ve eğitimci Eralp Şerifoğlu ile internet üzerinden yaptığımız söyleşiyi bu kez Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ile gerçekleştirdik. İşte Bayar Piskobulu’nun sorularımıza verdiği cevaplar:

“Evde kal doğru slogan”

Soru: Ülke olarak çok zor günlerden geçmekteyiz, dünyayı ve ülkemizi de saran bulaşıcı hastalık Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler kapsamında düşünceleriniz nelerdir?

B.P.: Dünyayı ve ülkemizi sarsan covid-19 virüsüne karşı ülkemizde alınan önlemler giderek yeterli ölçüye ulaşıyor diye düşünüyorum. Tabii ki bu alınan önlemler kapsamında, tüm halkımızın bu uyarılara göstereceği duyarlılık en önemlisidir bence. Doğru slogan kullanıldı “EVDE KAL”. Aksi takdirde bundan sonraki önlemin benim hiç tasvip etmediğim ve vatandaşlarımızı daha fazla psikolojik olarak etkileyecek bir karar olur. Bu yüzden herkes için sevdiklerimiz sevenlerimiz için evde kal.

Soru: Futbol ülkemizde ara verildi. Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu aldığı kararlar kulüp başkanı olarak düşünce görüşlerinizi alabilir miyim?

B.P.: Değerli başkanımız ülkenin durumunu gördükten sonra Devletimizin verdiği karar doğrultusunda doğru açıklamalar ve önlemler almıştır. Bundan sonraki süreci hep birlikte görüp, yaşayıp ona göre kararlar üreteceğiz.

“Normal hayata dönmek kolay olmayacak”

Soru: Kulüp başkanı, yönetim kurulu, teknik heyetle, futbolcularla ne gibi çalışma yapmayı düşünüyorsunuz?

B.P.: Öncelikle 27 Mart bekliyoruz. Ondan sonra bir planlama yapılacak ama görünen o ki 27 Mart’ta sona ermeyecek ve yeni bir tarihe kadar ertelenecek. Tabii ki alınacak yeni tarih kararının da ardından normal hayata dönmek hiç de kolay bir süreç olmayacaktır. Bütün kulüplerimiz ve sporcularımız için hem fiziksel hem de ruhsal olarak kolay bir süreç geçmeyecek.

Soru: Gözlemlediğim kadarıyla evde kal güvende ol düşüncesine tam olarak uyulmuyor. Herkes bu durumun ciddiyeti anlarsa kısa zamanda salgın hastalıktan kurtuluruz. Bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir?

B.P.: Bence halkın % 80’i “evde kal güvende ol”a uyuyor. Uymayan kesimin burada çalışan kesim olduğunu gözlemleyebiliyorum. Ben tabi en azından kendi bölgem, Girne için bu yorumu yapıyorum. Ama durumun ciddiyetini maalesef yeni kavrayanlar var. Herkes için sevdiklerimiz sevenlerimiz ve geleceğimiz için evde kal.

“Ekonomik sıkıntıdan çok etkileneceğiz”

Soru: Ülkemizde sağlık sürecinin uzun bir dönem olacağı düşüncemden çıkarak ekonomik boyutu da olacak. Lig ertelenmesi hakkında düşünceniz nedir?