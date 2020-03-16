Öncelik insan sağlığı

Kovid-19 salgınına yönelik önlemleri yerinde bulan spor federasyonu başkanları Havadis Spor’a konuştu

ÖNCELİĞİMİZ İNSANLARIMIZIN SAĞLIĞI: Kovid-19 salgınına tedbir amaçlı faaliyetlerini sınırlayan ve durduran bazı federasyonlar, Bakanlar Kurulu’nun 22 Mart’a dek sürecek ‘müsabakaları erteleme’ kararını destekliyor. Başkanlar dünyayı saran ‘epidemi’ ile ilgili mücadele konusunda “Önceliğimiz sporcularımızın, halkımızın sağlıdır” diyor

Dünyayı saran Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı KKTC’de de hükümet önlemler alırken ciddiye alınması gereken ‘epidemi’ karşısında ülke spor çevresi de doğal olarak tedbiri elden bırakmıyor.

Havadis Spor, 2 gün süren futbol kesimini ilgilendiren roportajlarının ardından bugün de, atletizm, basketbol, hentbol, voleybol, tenis ve masatenisi federasyon başkanları ile Kovid-19 önlemlerini konuştu. Başkanlar ortak görüşte; “Önceliğimiz, sporcularımız, halkımızın sağlığı” diyor.

Samani: Çocuklarımızın sağlığı önemli

Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, Bakanlar Kurulu’nun tüm müsabakaların 22 Mart’a dek ertelenmesi kararını “Önceliğimiz sporcularımızın, çocuklarımızın, halkımızın bu durumu en hafif şekilde atlatmasıdır” diyerek destekliyor.

Başkan Samani, “Spor Dairesi ile de koordineli bir şekilde organizasyonlarımızı erteledik. Öncelik halkın sağlığı bu nedenle Atatürk Spor Salonu’ndaki fitness salonumuzu da kapattık.

Elit sporcularımızla da görüştük, onların da bu süreçte programlarını kendilerini koruyacakları şekilde yapmaları gerek. Önümüzdeki süreçte Spor Dairesi ile rotamızı yeniden belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sütçü: Önemli olan sağlık

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü de, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler konusunda hükümetçe alınan kararların yerinde olduğu düşüncesinde.

“Bizim için önemli olan sağlık. Bu nedenle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararı desteklemek bizim görevimiz. Şartlar normale gelinceye dek biz de bu kararlara destek olacağız” diyor.

Başkan Sütçü, KKTC Milli Takımlarının, Türkiye Basketbol Federasyonu organizesi etkinliklere ertelemeler dolayısıyla katılamayacak oluşu noktasında bir üzüntülerinin bulunmadığını zira Türkiye Basketbol Federasyonu’nun da önlemler çerçevesinde aldığı kararlarla sporcuların mağdur olmayacağını da ekledi.

Ayhan: Kaarları birlikte vereceğiz

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Bakanlar Kurulu kararı öncesinde ligleri durdurma kararı verdiklerini hatırlatarak “Biz de bu tarihlere uyarak tüm kararlarımızı onlarla birlikte alacağız” diyor.

İnsan sağlığının birinci öncelikleri olduğuna vurgu yapan Ayhan, “Salgın söz konusu ve giderek artıyor” ifadelerini de kullanarak spor etkinliklerine ara verilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Kaya: Sporun amacı insan sağlığı…

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, “Sportif müsabakaların yapılış amacı insan sağlığına katkıda bulunmak” diyor.

Dünyada Kovid-19 salgınının ölümlere neden olduğunu hatırlatan Başkan, “Normale dönüş olana dek bütün sportif müsabakaların askıya alınması yerinde. Her şeyin başı sağlık. Süreci ağır geçirmemeyi ümit eder, sağlıklı günler temenni ederim. Bütün ülke olarak herkes üzerine düşen hassasiyeti layıkıyla yerine getirsin” şeklinde konuştu.

Gazioğlu: Alınan önlemlere saygılıyız

Tenis Federasyonu Yönetimi, Bakanlar Kurulu’nun tüm müsabakaların 22 Mart’a dek ertelendiği yönündeki kararı öncesinde, liglere devam duyurusunu paylaşmıştı.

Havadis Spor’a “Kalabalık ortamda oynanmayan bir spor dalı olarak müsabakaların devam etmesi taraftarıydık” diye açıklamada bulunan Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, “Teniste yakın temas yok, seyirci de iç içe izlemiyor. Bu nedenle bizim müsabakalarımız devam edebilirdi. Fakat sonuçta bir tehlike var. Alınan önlemler ve Bakanlar Kurulu kararı var. Biz de buna saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bekiroğulları: Erken atlatılmasını diliyoruz…

Masatenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları, ligleri durdurma kararı alan federasyonlar arasında olduklarını hatırlatarak alınan tedbirleri yerinde bulduklarını belirtiyor.

Masatenisi Federasyonu’na ait salonun kökten temizliği ve dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan, “İnşallah erken bir zamanda bu süreci geride bırakır çocuklarımızın yeniden sağlıklı ortamlarda spor yapmalarının devamını sağlarız” diyor.