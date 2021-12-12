Omicron, Türkiye’de de tespit edildi: Varyant ne kadar tehlikeli?

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de de Omicron varyantının görüldüğünü açıkladı.







Koca, TBMM Genel Kurulu’nda 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.





Bakan Koca, Türkiye’de Omicron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine altı kişide varyanta rastlandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, şu açıklamalarda bulundu:

“Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar.

“Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir.”

BBC’nin Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, bu varyantın ne kadar tehlikeli olduğunu araştırdı.

Ne kadar hızlı yayılıyor?

Omicron henüz her şeyi başa sarmadı ama belirsizlik devam ediyor. Akıllarda iki büyük soru var: Ne kadar hızlı yayılabilir ve sizi ne kadar hasta eder? Ancak kesin cevaplar elde etmek haftalar sürebilir.

Tüm dünyadan bilim insanları bu soruları cevaplamak için ilk adımları atmaya başladı. Sonuçlar, bağışıklığın önemini tekrar vurguluyor.

Görünen o ki, aşılama ve geçtiğimiz aylarda yaşanan yüksek Covid-19 dalgasıyla oluşan bağışıklığa rağmen Omicron hızlı yayılıyor.

Güney Afrika’da Delta varyantı dalgası sona ermiş ve günde 300’den az vaka görülmeye başlamıştı.

Şu anda ise bu sayı günlük 10 binden fazla.

İngiltere’de de durum benzer.

Bilim insanları, Omicron vakalarını Covid-19 testlerinde ortaya çıkan “S geni eksikliği” ile tespit ediyor.

İngiltere’de Kasım ayı sonunda yalnızca test sonuçlarının yüzde 0,1’inde gözlenen bu durum, şu anda yüzde 5’inde gözleniyor.