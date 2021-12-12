Biden Federal Acil Afet Bildirgesi’ni imzaladı

BBC’nin haberine göre, Biden yaptığı açıklamada, hortum kasırgasından en çok etkilenen ülkenin orta batı eyaletlerine yardım sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Yaşanan felaketin, ABD tarihinin en büyük kasırgalarından biri olduğunu vurgulayan Biden, eyalete fon sağlayan Federal Acil Afet Bildirgesi’ni imzaladığını ifade etti.

Biden, yakınlarını kaybeden ve henüz bulunamayan kişiler için dua ettiğini belirterek “Federal hükümet, elinden gelen her şeyi yapacak, bunun üstesinden beraber geleceğiz” dedi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Biden, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ekiplerinin bugün Kentucky’ye gideceğini, ağır hasarlı evler dahil olmak üzere evleri yıkılan kişilere yardım sağlanacağını açıkladı.

Öte yandan, acil durum ekiplerinin, Mayfield kentinde yerle bir olan mum fabrikasında arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bilgisi verildi.

Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, fabrikadaki 110 kişiden 40’tan fazlasının kurtarıldığını ancak bu saatten sonra enkazdan birinin sağ olarak bulunmasının mucize olacağını söyledi.

Beshear, 10 Aralık Cuma günü geç saatlerde etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100’ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söylemişti.