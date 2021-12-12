BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, aşı olmadığı yönündeki iddialara fotoğrafla cevap verdi

Şahin, gerekli olup olmadığına bakılmaksızın koronavirüsün en son varyantı Omicron’a yönelik bir aşı geliştirmeye başladıklarını da açıkladı.

Eşi Özlem Türeci ile birlikte üç doz Pfizer/BioNTech aşı olduklarını belirten Şahin, sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden paylaştığı fotoğrafta Mahatma Ghandi’nin, “Düşman korkudur, nefret olduğunu düşünürüz ama korkudur” sözlerine de yer verdi.

Şahin, uzun bir süredir arkadaşlarının söylentilerin önüne geçmek için aşı olurken çekilen bir fotoğrafını paylaşması için baskıladığını söyleyerek, “Şimdiye kadar, kurduğum iletişimin kendimle ilgili olmaması gerektiğine inandığım için bunu yapmayı reddetmiştim” dedi.