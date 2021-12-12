BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, aşı olmadığı yönündeki iddialara fotoğrafla cevap verdi
BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, sosyal medyada koronavirüs aşısı olmadığı yönündeki iddialara, aşı olurken çekilen fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.
Şahin, gerekli olup olmadığına bakılmaksızın koronavirüsün en son varyantı Omicron’a yönelik bir aşı geliştirmeye başladıklarını da açıkladı.
Eşi Özlem Türeci ile birlikte üç doz Pfizer/BioNTech aşı olduklarını belirten Şahin, sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden paylaştığı fotoğrafta Mahatma Ghandi’nin, “Düşman korkudur, nefret olduğunu düşünürüz ama korkudur” sözlerine de yer verdi.
Şahin, uzun bir süredir arkadaşlarının söylentilerin önüne geçmek için aşı olurken çekilen bir fotoğrafını paylaşması için baskıladığını söyleyerek, “Şimdiye kadar, kurduğum iletişimin kendimle ilgili olmaması gerektiğine inandığım için bunu yapmayı reddetmiştim” dedi.
Ancak geçtiğimiz hafta yaptığı bir telefon görüşmesiyle fikrini değiştirdiğini belirten Şahin, “Eski bir okul arkadaşımın şu anda yaşam mücadelesi verdiğini öğrenmek beni çok üzdü” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: