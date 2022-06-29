Ölümlü kazada “yalan”: 1 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor

Lefkoşa – Mağusa anayolu Haspolat mevkinde 11.06 2022 tarihinde meydana gelen ölümlü kazayı gördüğünü iddia eden Haluk Kasap’ın yalan söylediği ortaya çıktı.

11.06 2022 tarihinde Lefkosa – Mağusa anayolu Haspolat mevkinde meydana gelen ve yaya Hakkı Afşin’in ölümü ile sonuçlanan kazada kazayı görmediği halde görmüş gibi ifade veren Haluk Kasap’ın yalanını Lefkoşa Trafik Şube Amirliği ekibinde yürütülen titiz çalışma sonucu gerçek ortaya çıkarıldı. Zanlı bugün çıkarıldığı mahkemede teminata bağlandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgi şöyle:

Polise Yalan ifade Verme 11.06. 2022 tarihinde, Haspolat’ta meydana gelen Ölümle Neticelenen Trafik kazası meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa’da sakin Haluk KASAP (E-42, hurdacı KKTC) ve Dilekkaya’da sakin Yıltan BIRKAYA’nm yönlendirmesi ve kendisine ucuz araç satacağı vaadi ile 23.06.2022 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlülğü Trafik Şubesine giderek bahse konu ölümle neticelenen trafik kazasını görmediği halde gördüğü yönünde ifade vererek Polise yalan ifade vermiştir.

Haluk KASAP mahkeme emri gereğince tutuklanmış olup Yiltan BIRKAYA aranmaktadır. Soruşturma devam eder.