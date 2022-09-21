Olimpizm ödülleri veriliyor

Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) tarafından “Olimpizm Ödülleri Töreni” düzenleniyor.

MOK’tan verilen bilgiye göre, Olimpizm Ödülleri Töreni, 23 Eylül Cuma günü saat 19.00’da Lefkoşa Concorde Tower Otel’de yapılacak.

Ülke sporu ve sporcusuna destek olmak, katkı vermek, yanlarında olduğunu hissettirmek ve tüm sorunlara karşı birlikte mücadele etmek adına verilecek Olimpizm Ödülleri Törenine, federasyonlar tarafından belirlenerek ödül alacak hakem, antrenör ve sporcular ile birlikte federasyon başkanları ve temsilcileri, devlet erkanı, Türkiye’den üst düzey misafirler, sponsorlar, katkı koyanlar ve spor basını katılacak.