Dubai’de 5 milyar dolara Ay şeklinde otel yapacaklar!

Kanadalı bir mimarlık firması tarafından tasarlanan yapı 225 metre yüksekliğinde olacak. Ancak bu otel aynı zamanda bir alışveriş merkezi şeklinde tasarlandı. Böylece Dubai’deki Ay’a yılda 10 milyon ziyaretçi çekilmesi hedefleniyor.

Tasarımın gerçekliğini artırmak isteyen mimarlar astronotlar için bir eğitim merkezini de yapının içine ekledi. Ayrıca ayda 144 daire de olacak.

Yaklaşık 2 yılda tamamlanması planlanan projenin maliyeti ise beş milyar dolardan fazla.