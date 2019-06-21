Okuma öğrenmenin yaşı yok

İskele’de, belediye, dernek ve okul işbirliğinde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik düzenlenen kurs tamamlandı

İskele Belediyesi, Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği ve Şehit İlker Karter İlkokulu iş birliğinde düzenlenen okuma yazma kursları tamamlandı.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 5 ay süren okuma yazma kursuna katılan kadınlara sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, AKM’de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sadıkoğlu, kursa katılanların öğrenme isteklerinin kendilerini çok mutlu ettiğine dikkat çekti.

Sadıkoğlu, “Öğretmenlerimizin hiçbir karşılık beklemeden, gönülden bu hizmeti vermeleri, pek değerli ablalarımızın, büyüklerimizin öğrenme istekleri, hevesi, hırsı bizi çok mutlu etti. Tabi ki İskele Belediyesi olarak bu tür güzel olaylara destek verme imkânı bulmak da bizi son derecede gururlandırıyor. Katkıda bulunan herkese teşekkür eder kursu başarıyla tamamlayan ablalarımızı, büyüklerimizi tebrik ederim” dedi.

Yahyalar: Okuma yazma demek özgürlük demektir

Sertifika törenine katılanları selamlayan Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Fatma Yahyalar ise, konuşmasında şunlara yer verdi: “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum demiş Hz Ali. Okuma yazma demek aslında özgürlük demektir, kendi kitabını kendi ilacını okumak demektir. Kendi alış verişini yapabilmek demektir ve bizde bunu sizlere sağlamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Siz değerli öğretmenlerime İlkokul Müdürüme, bize desteklerini esirgemeyen İskele Belediyesi’ne canı gönülden çok teşekkür ederim.”