Okullarda çocukların çeteleşmesi

Lefkoşa’da bir okulda bazı çocukların kendinden daha küçük çocuklardan zorla para aldığı iddiaları ile yeniden gündeme gelen akran zorbalığı, umarım bu kez bazı önlemlerin alınmasına neden olur.

Bu köşede 20 Haziran tarihinde “Hayat pahalılığının çocuklara etkisi” başlıklı yazımda şu cümleyi kullanmışım: “Okullarda zaman zaman yaşadığımız ama hep masum bir davranış olarak gördüğümüz “arkadaşının parasını çalma” veya daha da ileri giderek “zorbalıkla, tehditle arkadaşlarından para isteme” davranışlarının ne boyutta olduğunu araştırmak gerekiyor. Umarım bu tür olaylar okullarda artış göstermez.”

Yine aynı şekilde 19 Eylül tarihinde Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’nden Dr. Erdem Beyoğlu’nun söylediklerini paylaşmışım. Ne demişti Beyoğlu? “Son dönemde okullarda akran zorbalığına maruz kalan çocukların sayısı arttı. Kliniğe başvuran çocuklar arasında bunlar da var.”

Çok uzun süredir göz ardı edilen bu konu artık okullarımızda önemli bir sorun. Akran zorbalığı dünyanın birçok yerinde var ve elbette ki bizde de uzun yıllardır olduğunu biliyoruz. Ancak sorun her geçen gün büyüyor ve önlenemez boyutlara gelebilir. Biz bu sorunlar ile bilimsel olarak ilgilenmediğimiz için bu tür olayları münferit disiplin sorunu gibi yaklaşıyoruz… Halbuki durum gerçekten ciddi.

Avrupa’da yapılan birçok araştırmada özellikle pandemi sonrasında ülkelerin daralan ekonomileri ve fakirleşen insanların çoğalması, okullardaki akran zorbalığını tetiklediği ortaya çıktı. Aileler çocuklarına yeterince maddi katkı sağlayamayınca, çocuklar ve gençler bu konudaki eksikliği farklı yöntemlerle çözmeye çalışıyor.

KKTC’de de pandemi sonrası dönemde, hayat pahalılığının tavan yapması ve okula harçlıksız giden öğrencilerin varlığı bilinen bir gerçek… Böylesi durumların okullardaki akran zorbalığını artırdığını düşünüyorum. Bazı çocukların kendinden fiziksel olarak daha zayıf çocukları kurban seçtiği ve sürekli para istediği bilinen bir gerçek…

Bizim ülkede okullardaki çeteleşme ve buna bağlı olarak akran zorbalığının artması TV dizilerinin de etkisi var. Türk dizilerinden çoğunlukla normalleştirilen çeteler ve bunların yaptığı faaliyetler çocukları ve gençleri cezbediyor. Bu tür dizilerin çocukların ve gençlerin uyku saatinden önce yayınlanması ve birçok çocuğun bu dizilerdeki kahramanlara özenmesi okullardaki akran zorbalığını tetikliyor.

Peki okullardaki bu sorunu sadece disiplin cezası ile çözmek mümkün mü? Zorbalık yapan bir çocukla baş edebilmek için sadece öğretmenin veya sadece ebeveynin çabası yeterli olmayacaktır. Muhakkak bir uzmandan psikolojik destek alınmalı ve bu süreç aile ile iş birliği halinde yürütülmelidir.

Akran zorbalığı ile mücadelede okullardaki rehberlik hizmeti veren kişilere de önemli görevler düşmektedir. Hem zorbalığı yapanın hem de kurbanın takibi önemlidir. KKTC’deki okullarda bu konuda gerekli önlemi almaz, sorunları görmezden gelip geçiştirmeye çalışırsak, sorunun büyümesine neden olacağız.

Bu ve benzeri olayları saklanması yerine aksine açığa çıkarmak daha önemlidir. Hem akran zorbalığı yapan hem de kurban için gerekli psikolojik destek devlet tarafından sağlanmalıdır.

Bu tür olaylar şakaya gelmez. Önlem almazsak başımıza daha büyük dertler açabiliriz.