OKULA UYUM SÜRECİ

Aşağıda paylaştıklarını Eğitimci Dr Hakan Şahin Eğitim Platformu sayfasında paylaştı Hocamız pandemi boyunca internet üzerinden oluşturduğu eğitim platformlarında Kıbrıs Türk Öğretmeninin eğitim ile beslenmesine ( özellikle özel kreş öğretmenlerinin ) katkıda bulunarak hizmet sağlamıştır . Teşekkürler hocam .

Şimdi konu başlığımıza geri dönelim ;

Çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna başladığı ilk günlerde okula uyum sağlamakta zorlanması beklendik bir durumdur. Bazı çocuklar okula ilk başladıkları dönemde uyum sorunu yaşarken, bazıları önce uyum sorunu yaşamayıp bir süre sonra tepki verebilirler. Tüm bunlar doğaldır ve genellikle geçicidir.

Okula uyumu bireysel boyutta ele aldığımızda, çocuğun gelişim ve öğrenmesini destekleme, okula devamını ve okul başarısını artırma ve yetişkinlikte başarılı bir kariyere sahip olma şansını elde etme gibi katkıları olduğu görülmektedir. Okula uyum hizmetlerinin standart bir program dâhilinde verilmesi hem ülke çapında uygulama birliğini hem de okula uyum etkinliklerini planlayacak öğretmen, yönetici vb. paydaşların süreci daha sağlıklı bir şekilde yürütmesine olanak sağlaması açısından önemlidir.

Okula uyum haftasında yürütülecek çalışmaların merkezinde çocuk olmakla birlikte; aile ve okul, uyum sürecinde çocuktan bağımsız düşünülemez. Okula uyumda çocuğun hazır olması, ailenin ve okulun hazır oluşuyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle okula uyuma yönelik çalışmalar planlanırken okul, aile ve çocuk birlikte ele alınmalıdır.

Okula uyum sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi, hedeflenen amaçların gerçekleşebilmesi için aile, öğretmen ve okul yönetiminin iş birliği içerisinde olmaları ve belirlenen sorumlulukları yerine getirmeleri beklenmektedir .

UYUM ÜRECİNDE AİLEDEN BEKLENENLER

Öncelikle çocuğun zihninde okulla ilgili olumlu bir görüntü oluşması gerekir. Okuldan söz ederken “Okulun çocuklar için düzenlenmiş özel bir yer olduğu, orada çocukların hoşuna gidecek etkinliklerin yapıldığı, oyunlar oynandığı, okulun yeni arkadaşlar edineceği hoş bir yer olduğu” vurgulanmalıdır.

Aileler çocuklarına okulunu ve öğretmenini tanıtmalı, çocuklarının öğretmenine güven duymasını sağlayıp ihtiyaç duyduğu her an öğretmeninden yardım isteyebileceğini anlatmalıdır.

Aile çocuklarını okulda ne kadar zaman geçireceği, gidiş geliş saatleri konularında bilgilendirmelidir.

Aileler; öğretmen, okul ortamı, sınıf ortamı vb. konularda çocuğun yanında olumsuz söylemlerde bulunmamalıdır.

Çocuğun herhangi bir uyum problemi yaşaması durumunda sınıfındaki diğer çocuklarla karşılaştırmamalı, çocuğun benliğine zarar verecek ifadelerden (Örneğin; “Ağlarsan sana kötü çocuk derler, seni okula almazlar.”, “Seni bebeklerin gittiği sınıfa alırlar.”) uzak durulmalıdır.

Aileler, uyum haftası sürecinde öğretmen ve okul yönetimi ile iş birliği içerisinde olmalıdır.

.Aileler öğretmen tarafından açılana program uygulama çizelgesine uyum sağlamalıdır

UYUM SÜRECİNDE ÖĞRETMENDEN BEKLENENLER

“Okula Uyum Rehberi” okunmalı ve süreç okula uyum çizelgesine uygun olarak yürütülmelidir.

Aileler ve okul yönetimi ile iş birliği sağlanmalı, süreçteki rol ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.

Sınıf ortamı eğitim öğretime hazırlanmalıdır.

4 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek toplantı öncesinde aileler ile iletişim kurulmalı; toplantının yeri, saati, içeriği konularında bilgilendirme yapılmalıdır.

Çocuğun okula uyumunu hızlandıracak (okulun tanıtılması, sınıf içi etkinliklerin yürütülmesi, ailelerin evde yapabilecekleri etkinlikler konusunda bilgilendirilmesi) çalışmalar yürütülmelidir.

UYUM SÜRECİNDE

OKUL YÖNETİMİNDEN BEKLENENLER

Okulun eğitim ortamı uyum haftasına hazırlanmalıdır.

Öğretmenlerin uyum sürecini planlanması ve uygulanmasında ihtiyaç duydukları ortam ve materyaller sağlanmalıdır.

Uyum Haftası Çizelgesi’nin uygulama süreci takip edilmelidir.

Okuldaki öğretmen ve diğer personel süreçle ilgili bilgilendirilmelidir.

Özel gereksinimli çocuk ya da öğretmenlere yönelik ihtiyaçları önceden belirleyerek okula uygun hale getirecek çalışmaları yürütmelidir .

UYUM SÜRECİNDE KAÇINILMASI GEREKEN DAVRNIŞLAR

Çocuğun ayrılmakta zorlandığı bir yetişkin tarafından okula getirilmesi,

Okulda vedalaşma sürecinin çok uzun veya çok kısa tutulması,

Ailenin belirlenen program dışında çocukla birlikte sınıfa girmesi,

Çocuğun öğretmen ve okul ile korkutulması,

Velinin çocuğa “Okulda sıkıldın mı? Okulda korktun mu?” gibi olumsuz ifadeler kullanarak sorular sorması,

Çocuğun okula alışması ile ilgili kaygılarının aile tarafından çok fazla dile getirilmesi,

Çocuğun okulda geçireceği saatler için aile bireylerinin çocuğun yanında planlamalar yapması (“Sen okula gittiğinde biz de kardeşini parka götüreceğiz.” vb.),

Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesi ile ilgili tutarsız davranışlar sergilemesi.

Kısaca okula uyum sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi, hedeflenen amaçların gerçekleşebilmesi için aile, öğretmen ve okul yönetiminin iş birliği içerisinde olmaları ve belirlenen sorumlulukları yerine getirmeleri beklenmektedir