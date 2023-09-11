DEVLET İLE İL’İN FARKI

Türkiye’de Ağustos 2023 itibariyle yıllık enflasyon %58,94 KKTC’de %80,90 sene sonuna 4 ay daha var. Nereden baksanız Aralık 2023 yıllık enflasyon yine%100’ün üzerinde. Makyajlanmış haliyle bile enflasyonumuz 3 haneli ve yine zirve yapacak.

Bu enflasyon bize ait değildir. Bizim Türkiye’nin para politikası ile ekonomisinde hiçbir söz hakkımız yok. Biz kendi enflasyonumuzu yaratıyoruz. Fakat bu kadar değil. Bu rakamın 1/3 kadar olan kısım bizim geri kalan 2/3’lük kısım Türkiye’den ithal. Bizim enflasyonumuz Türkiye’ye ödenen ve halkı sürekli fakirleştiren bir vergi.

Kullandığımız para birimi Türk lirası. İthalatımızın %70’e yakın kısmı Türkiye’den ve büyük bir bölümü döviz üzerinden fiyatlanıp ithal ediyoruz. Yani Türkiye’nin ürettiği enflasyonu büyük oranda yaşıyoruz.

Türkiye’de açıklanan ve bizi de direk etkileyen enflasyon gerçeği yansıtıyor mu? Türkiye’de ki ekonomistlerden oluşan enflasyon araştırma grubu enflasyonu %165,05 açıklarken TUİK %58,94 olarak açıkladı. Tıp ki bizde ki makyajlanmış oranlar gibi.

Türkiye’deki enflasyonun üzerine döviz faktörünü de ekleyince KKTC’deki enflasyon ortaya çıkıyor. Yani ne Türkiye’deki enflasyon gerçeği yansıtıyor ne de KKTC’deki enflasyon. Fiyat etiketlerimiz bazen haftada 2 kez değişiyor. Niye? Çünkü fiyatlar döviz cinsinden Türk lirasına çevriliyor yani aslında fiyatlar döviz.

Güney Kıbrıs’ta Ağustos 2023 itibariyle yıllık enflasyon oranı %11,3 KKTC’de ise %100’ün üzerinde.

Aradan uzun süre geçti yanılmıyorsam 1993 yılında yüksek enflasyona karşı korunmak gayesiyle Kıbrıs’ın Kuzey’inde istikrarlı muhasebe sistemine geçiş tartışıldı hatta muhasebe biriminin ötesinde para birimi de tartışılmıştı o zaman Alman Markı vardı ve mark üzerinden başlamıştı çalışmalar. Komiteler kurulmuş çalışmalar yapılmış yasa tasarıları ve tüzükler bile hazırlanmıştı. Bende yer almıştım bu komitede çok heyecan duyuyorduk. Fakat o zamanın Başbakan yardımcısı merhum Sayın Özker Özgün Türkiye’ye gidip T.C. Başbakanı Sayın Tansu Çiller’e K.K.T.C.’nin istikrarlı para birimine geçme isteği olduğunu ancak bu sayede ekonomimizi düzeltebileceğimiz dediğinde Sayın Çiller’de kendisine KKTC bir devlet değildir. Türkiye için bir ilden farklı olmadığını belirtmişti. Yani Türkiye’deki bir ilim para birimi var mıdır? Hayır yoktur. Peki KKTC’nin nasıl aynı bir parası olsun? Para bağımsızlığın temel şartlarından biridir. Para egemenliğin şartlarındandır. Devlet olma şartıdır. Biz henüz buralara gelebildik mi?