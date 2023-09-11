Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Eylül 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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mutluyaka kaza

Mutlukaya-St. Barnabas anayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Bültenine göre, Mehmet Çokluk (E-49), yönetimindeki RU 291 plakalı kamyon araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve kontrolsüzce tekrar yola giriş yaparak, devrildi.


Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Çokluk’un, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. Kazaya konu araç yol içerisinden kaldırılana kadar, St. Barnabas kavşağı ile Salamis Çemberi arasında kalan anayol araç trafiğine kapatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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Tags:kazaMutluyaka
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