Okul çevrelerinde devriyeler artırıldı

2019 – 2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte başta öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla, eğitim öğretim yılı süresince, Polis Genel Müdürlüğü tarafından okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ve çevrelerinde trafik tedbirlerinin yanı sıra yaya devriye görevlerine bugün itibariyle başlanmıştır.

OKUL ÇEVRELERİNDE YAYA DEVRİYELER ARTIRILDI 2019 – 2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte başta… KKTC Polis Genel Müdürlüğü paylaştı: 17 Eylül 2019 Salı