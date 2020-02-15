KıbrısManşet

Oktay: Maraş, Kıbrıs Türkü’nün toprağıdır

15 Şubat 2020

KKTC’de, NTV’nin sorularını yanıtlayan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ”Maraş, Kıbrıs Türkü’nün toprağıdır. Artık Kapalı Maraş’ın ‘kapalı’sını kaldırmak lazım” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Toplantıya Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katılıyor.
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu kritik buluşmaya ilişkin NTV ekibinden Funda Görey’in sorularını yanıtladı.

Oktay’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Tarihi bir günde, muhteşem bir bölgedeyiz. Kıbrıs’ta yarım asırdır barış arayışı içindeyiz. Bu muhteşem manzara bir hayalet şehre dönüşmüş durumda. İki toplumun kaybettiği bir ortamdayız.
Türk milletinin bir özelliği vardır, gittiği yere barış götürür. Maraş, Kıbrıs Türkü’nün toprağıdır. Artık Kapalı Maraş’ın ‘kapalı’sını kaldırmak lazım.
Yarım asır sonra bile muhteşem oteller var.
Vakıf malları satılamaz, evrensel kuraldır. Arşiv elimizde, ciddi bir çalışmamız var. Mülkle ilgili iddialar için Taşınmaz Mal Komisyonu var. Burada değerlendirilir, karar verilir böyle bir mekanizma mevcut.
Sabrın da iyi niyetin de bir süresi var. Kıbrıs Türkü bir yarım asır daha bekleyemez. Uluslararası hukuka aykırı bir durum yok. Toplumun geniş kesimlerinden toplantıya katılım var.

AKINCI’NIN TÜRKİYE SÖZLERİ
Nerede seçim varsa Türkiye aleyhtarlığı yapılıyor. Türkiye KKTC’de seçim malzemesi yapılacak ülke değil.

İDLİB’DE REJİMİN SALDIRILARI
4 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yapıyoruz. Komşumuzda devam eden zulmü görmezden gelemeyiz. Türkiye yeni bir göç dalgasını kaldıramaz. Güvenlik tehdidine müsaade edemeyiz. Türkiye İdlib’de sorumluluklarını yerine getirdi. Gözlem noktalarımız artık işgal edilen bölgelerde kaldı.”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500’e yaklaştı

Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500’e yaklaştı

14 Şubat 2020
Photo of Evlilik dışı çocuklar yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu

Evlilik dışı çocuklar yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu

14 Şubat 2020
Photo of Unite Cyprus Now’dan Akıncı’ya destek…

Unite Cyprus Now’dan Akıncı’ya destek…

14 Şubat 2020
Photo of Yeni av yasası yürürlükte

Yeni av yasası yürürlükte

14 Şubat 2020
Photo of 2 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

2 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

14 Şubat 2020
Photo of Lefkoşa ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi

Lefkoşa ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi

14 Şubat 2020
Photo of İskele Belediyesi Halk Plajı’na “Gönül Salıncağı” kuruldu

İskele Belediyesi Halk Plajı’na “Gönül Salıncağı” kuruldu

14 Şubat 2020
Photo of “Maraş’ta provokasyona hayır”

“Maraş’ta provokasyona hayır”

14 Şubat 2020
Photo of Mağusa’da bir kayıp kalıntısına ulaşıldı

Mağusa’da bir kayıp kalıntısına ulaşıldı

14 Şubat 2020
Photo of Boğaz bölgesinde elektrik kesintisi

Boğaz bölgesinde elektrik kesintisi

14 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı