KıbrısManşet

Oktay: KKTC’ye su 25 Eylül’de verilebilecek

10 Eylül 2020
Su temin projesi arıza

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, boruların tamiratında sona gelindiğini, en geç 25 Eylül’de Türkiye’den KKTC’ye su basmaya başlanacağını açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Su Temin Projesi’ndeki tamirat çalışmasını yapan gemide inceleme yaptı. Oktay, boruların tamiratında sona gelindiğini, en geç 25 Eylül’de Türkiye’den KKTC’ye su basmaya başlanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Oktay 25 Eylül tarihinde KKTC’ye su verileceğini söyledi.

Oktay’ın açıklaması şöyle:

“Hangi şart altında olursa olsun Türkiye KKTC ile birliktedir. Bir ve beraber olduğunda da güç kazanır. bu birliktelik özellikle Doğu Akdeniz özelinde düşünüldüğünde çok anlam ifade etmekte.

Türkiye’yi ana karasına hapsetmeye çalışanlara mesaj veriyoruz. Doğu Akdeniz kıta sahanlıklarıyla birlikte Türkiye hak ve mefaatlerinden zerre ve milim ters gözle art niyetli bakılmasına müsaade etmeyecektir.

Bu projenin 250 metre altında boruların aşağıya indirilmesi çıkarılması şu anda 5 borunun de montajı tamamlanmak üzere. Sonra da montaj aşamasına gelecek. Son derece teknolojik bir çalışma yürütülüyor. İleri teknoloji ile nokta atışı yapılarak çalışmalar sürüyor. İnşallah Karadeniz’de bulduğumuz başarılı sonuçları Doğu Akdeniz’de de güzel haberleri alacağız.

Sayın cumhurbaşkanımıza da 25 Eylül sözünü vermiş bulunuyoruz.”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of EÖP: Panik yapmayın, kurallara uyun!

EÖP: Panik yapmayın, kurallara uyun!

10 Eylül 2020
Photo of Tıltay yaşamını yitirdi

Tıltay yaşamını yitirdi

10 Eylül 2020
Photo of İsmet Kotak’ın anma etkinliği bu yıl yapılmayacak

İsmet Kotak’ın anma etkinliği bu yıl yapılmayacak

10 Eylül 2020
Photo of Güney Kıbrıs: Belarus’tan önce Türkiye

Güney Kıbrıs: Belarus’tan önce Türkiye

10 Eylül 2020
Photo of Önce dövdüler sonra bıçakladılar

Önce dövdüler sonra bıçakladılar

10 Eylül 2020
Photo of Kız arkadaşının burnunu kırdı

Kız arkadaşının burnunu kırdı

10 Eylül 2020
Photo of Sarpten: Online eğitime bakanlığın tek bir katkısı yok

Sarpten: Online eğitime bakanlığın tek bir katkısı yok

10 Eylül 2020
Photo of 3 sendika örgütlü oldukları iş yerlerinde grev yapıyor

3 sendika örgütlü oldukları iş yerlerinde grev yapıyor

10 Eylül 2020
Photo of Pilli: Biz kararlıyız, vakaları düşüreceğiz

Pilli: Biz kararlıyız, vakaları düşüreceğiz

9 Eylül 2020
Photo of Pilli: Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı

Pilli: Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı

9 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı