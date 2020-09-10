Oktay: KKTC’ye su 25 Eylül’de verilebilecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, boruların tamiratında sona gelindiğini, en geç 25 Eylül’de Türkiye’den KKTC’ye su basmaya başlanacağını açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Su Temin Projesi’ndeki tamirat çalışmasını yapan gemide inceleme yaptı. Oktay, boruların tamiratında sona gelindiğini, en geç 25 Eylül’de Türkiye’den KKTC’ye su basmaya başlanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Oktay 25 Eylül tarihinde KKTC’ye su verileceğini söyledi.

Oktay’ın açıklaması şöyle:

“Hangi şart altında olursa olsun Türkiye KKTC ile birliktedir. Bir ve beraber olduğunda da güç kazanır. bu birliktelik özellikle Doğu Akdeniz özelinde düşünüldüğünde çok anlam ifade etmekte.

Türkiye’yi ana karasına hapsetmeye çalışanlara mesaj veriyoruz. Doğu Akdeniz kıta sahanlıklarıyla birlikte Türkiye hak ve mefaatlerinden zerre ve milim ters gözle art niyetli bakılmasına müsaade etmeyecektir.

Bu projenin 250 metre altında boruların aşağıya indirilmesi çıkarılması şu anda 5 borunun de montajı tamamlanmak üzere. Sonra da montaj aşamasına gelecek. Son derece teknolojik bir çalışma yürütülüyor. İleri teknoloji ile nokta atışı yapılarak çalışmalar sürüyor. İnşallah Karadeniz’de bulduğumuz başarılı sonuçları Doğu Akdeniz’de de güzel haberleri alacağız.

Sayın cumhurbaşkanımıza da 25 Eylül sözünü vermiş bulunuyoruz.”