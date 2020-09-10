Kıbrıs

KTAMS: Uyarı dikkate alınmazsa eylemler devam edecek

10 Eylül 2020
KTAMS

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) UBP-HP hükümetinin yapılan uyarı grevini dikkate almaması halinde eylemlilik sürecinin devam edeceğini belirtti.

Genel Sekreter Serman Yiğit tarafından yapılan açıklamada, mart ayında başlayan süreçte, halkın duyarlılığı ve özverisi sayesinde iç bulaşmanın engellendiği kaydedildi.

UBP-HP hükümetinin pandemi sürecinde sağlık, ekonomi ve eğitim alanları için tüm kararlarında git geller yaşayarak toplum nazarında güven erozyonuna uğradığı belirtilen açıklamada, “8.7.2020 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, karantinasız girişlerin durdurulmasına yönelik karar almasına rağmen bakanlar kurulu bu kararı hiçe sayarak ülkemize corona vakalarının artarak gelmesine yol açmıştır” denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“26.7.2020 tarihinde karantinasız girişlere karşı limanlarda başlattığımız grev anti demokratik bir şekilde bakanlar kurulu tarafından yasaklanmıştı. Tüm kesimlerin uyarıları dikkate alınmadan ben yaparım olur mantığı ile yönetilen süreç duvara toslamıştır.

Şuan kaynağı belli olmayan yerel vaka ve temaslı sayısı malesef takip edilemiyecek potansiyele ulaşmıştır. Hastane ve pandemi hotellerinde yer kalmamıştır. Hükümetin basiretsiz tutumu sonucunda halkımız temel sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor, çocuklarımız eğitim alamıyor ve ülke ekonomisi hızla çöküşe doğru ilerliyor.

Halka, özel sektör ve kamusal hizmet verilen kurumlarda yerel bulaş yoğun bir şekilde artmıştır. Zamanında ve doğru tedbirler alınmaması halinde halkımız büyük bedeller ödemekle karşı karşıya kalacaktır.

Bu nedenle sendikamız KTAMS, pandemi tehlikesi atlatılana kadar özel sektör ve kamuda sosyal mesafe dikkate alınarak rotasyon usülü ile çalışma sisteminin ivedilikle hayata geçirilmesi talebi ile bugün sağlık hizmetleri hariç örgütlü olduğu tüm işyerlerinde bir günlük uyarı grevi uygulamaktadır. UBP-HP hükümetinin yaptığımız uyarıyı dikkate almaması halinde eylemlilik sürecimizin devam edeceğini tüm halkımızın bilgisine getiririz”


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