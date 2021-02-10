Oktay: KKTC’de de dijital dönüşüm faaliyetlerinin yansımasını istiyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC temasları çerçevesinde heyetiyle birlikte Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Meclis heyeti ile görüşen Oktay, KKTC programı çerçevesinde bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 5+1 toplantısı öncesi Türkiye ve KKTC arasındaki istişareleri devam ettirdiklerini, yarın ise hükümetle proje odaklı, KKTC’nin inşa ve ihyası temelinde görüşmelerin olacağını söyledi.

Oktay, Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de dijital dönüşüm faaliyetlerinin vatandaşa yansımasını istediklerini belirtti.

Oktay, “Özellikle salgın dönemindeki kamu hizmetlerinin, aynı zamanda da özel sektörün işlerini daha rahat yürütebilmeleri açısından kritik olduğunu gördük. Bu tecrübeyi hükümetin talebi doğrultusunda KKTC ile paylaşmak istiyoruz” dedi.

“Biz her zaman ifade ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz zaman önümüzde duracak hiç kimse yoktur” diyen Oktay, iki Meclisin birlikte çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapısal dönüşümün önemine işaret ederek, bu dönüşümün Meclis’te yapılacağına dikkat çekti.

Oktay “beklentimiz Türkiye adına bir beklenti değildir. Bu yapısal dönüşümün yapılması veya yapılmamasının Türkiye adına herhangi bir etkisi, katkısı, zararı olmaz ama KKTC vatandaşına, iş dünyasına, çalışanına katkısı, etkisi olur; olmazsa da zararı büyük olur” dedi.

Oktay konuşmasında Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’na yeni görevinde başarılar da diledi.

Meclis Başkanı Sennaroğlu ise Mali işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülecek çalışmaların başarıya ulaşması temennisinde bulundu.

Sennaroğlu “Mali işbirliği protokolü sayesinde KKTC’nin kendi ayakları üstünde durması için anavatan Türkiye’nin mali katkısı hayati önem arz ediyor. Pandemi döneminde özellikle Türkiye’nin sağlamakta olduğu destek için Türkiye Cumhuriyeti devletine, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve devlet yetkililerine halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Sennaroğlu, e-devlet projesi ile KKTC’nin dijital çağı yakalayacağını, Karayolları Altyapısının Geliştirilmesi Projesi ile ülkedeki ulaşım ağının dünya standartlarına ulaşacağını kaydetti.

Oktay’ın Ekonomik Örgütler Platformu ile yapacağı bire bir görüşmelerin önemine de işaret eden Sennaroğlu, çok zor şartlar altında faaliyet gösteren, üretim yapan özel sektörün birçok sorunu bulunduğunu, destek ve yardıma muhtaç olduğunu belirtti.