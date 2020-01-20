Oktay ailesi yasta

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke’nin tanınmış simalarından Oktay ailesinin anneleri Makbule Oktay, 18 Ocak 2020 tarihinde vefat etti.

Lefke Türk Spor Kulübü’nün eski futbolcusu, emekli öğretmen Ahmet Salih Oktay, Lefke Türk Spor kulübü eski futbolcusu ve başkanı, Lefke Sivil toplum örgütleri koordinatörü Teoman Oktay ve Lefke Türk Spor kulübü eski futbolcusu, Lefke Gazi Lisesi öğretmeni ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyesi Haldun Oktay’ın anneleri Makbule Oktay, son dün Lefke’de son yolculuğuna uğurlandı.

Makbule Otay’ın cenazesi dün, Lefke Orta Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefke Mezarlığı’nda defnedildi.

Lefke’yi yasa boğan Oktay’ın cenazesine ailesi, Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı milletvekilleri, spor camiasından birçok kişi ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazede ve kabristanlıkta gözyaşları sel olup aktı.