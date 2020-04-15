Öksüz: Haksız eleştirileri reddediyoruz

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, eczanelerde satılan maske konusunda bazı kesimlerin haksız eleştiri ve ithamlarda bulunduğunu belirterek, ilgili bakanlık tarafından pandemi süresi boyunca ada geneli tüm eczanelerin kontrole tabi tıbbi sarf malzemeleri özelinde düzenli kontrol edildiğini faturaların denetlendiğini dile getirdi. Birlik Başkanı Umut Öksüz’ün imzası ile yayınlanan yazılı açıklamada, ayrıca satış fiyatları veya dengesiz fiyat uygulamalarının sorumlusunun eczacılar olmadığı kaydedildi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birligi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Üzülerek görüyoruz ki pandemi süresi boyunca en ön safhada canı pahasına mücadele eden eczacılar İle ilgili eczanelerde satılan maske konusunda bazı kesimlerden haksız eleştiriler ve ithamlar gelmeye devam etmektedir.

Hatırlatmak isterim ki sürecin en başında dile getirdiğimiz gibi ilgili maskelerin ne üreticisi ne de toptan satışçısı eczacı değildir. Eczacı, ilaçta olduğu gibi tıbbi sarf malzemelerinin hastalara ulaştırıldığı “bilimsel meslek” grubundaki kişilerdir.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin 6 Nisanda yaptığı bilimsel açıklama sonucunda eczacılarımız eczanelerinde KUMAŞ Maske satışına bir o kadar daha önem vermiştir.

-İlgili maskelerin 2 yaş altı çocuklara , nefes almakta zorluk çeken hastalarımıza ve maskeyi tek başına yardım almadan çıkaramayan hastalarımıza maskelerin satışı yapılmıyor.

-Ekonomi ve enerji bakanlığının yayımladığı emirname sonrasında ise eczacılar olarak belirlenen kar marjına sadık kalarak maskelerimizi halka devletin belirlediği yüzdelik oranında sunuluyor.

-İlgili bakanlık tarafından pandemi süresi boyunca ada geneli tüm eczanelerimiz kontrole tabi tıbbi sarf malzemeleri özelinde düzenli kontrol edilmekte, faturalar denetlenmektedir.

-Bahsi geçilen satış fiyatları veyahut dengesiz fiyat uygulamalarının Sorumlusu eczacı değil, eczanesinde hastalara sağlık krizinin yaşandığı böylesine kritik bir dönemde “elimizde yoktur” dememek için eczacının tedarik ettiği yerlerin imalat giderleri veyahut toptancıların alım fiyatlarından başka bir şey değildir.

Bizler bu dönemde canı pahasına toplum sağlığı için çalışan meslek örgütü mensupları olarak , yıllardır mesleğimizin etik ve ahlakından ayrılmayarak, meslek yeminine sadık kalan vatandaşın sağlık sıkıntısında ilk kapısını çaldığı sağlık profesyonelleriyiz.

Bu bağlamda,ilgili konu İle alakalı tarafımıza yapılan tüm haksız yorumları reddediyor,tüm enerjimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplum sağlığı yararına kullanacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”