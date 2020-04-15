Horozoğlu: Bir haftada 14 kişi daha bu salgından dolayı hayatını kaybetti

İngiltere Kıbrislı Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide “İngiltere’de Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk toplum üyelerimizin sayısı 65’e ulaştı” dedi. Önemli bir mesajda veren Horozoğlu, “Koronavirüsü ciddiye alın, ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesiyle kendinize ve çevrenize zarar veriyorsunuz. Evde kalın, sağlıkla kalın…” çağrısında bulundu.

İşte o paylaşım:

İngiltere’de Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk toplum üyelerimizin sayısı 65’e ulaştı. Bu sayılar kesin olarak bilinenler, bunların dışında sayılar olabilir.

7 Nisan’da yaptığım paylaşımda 41 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetmişti, bugün 15 Nisan ve mevcut isim listesi 65 kişiden oluşuyor. Bir haftada 14 kişi daha bu salgından dolayı hayatını kaybetti.

Covid-19 sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza allahtan rahmet, yaslı ailelerine sabır dileriz. Ayrıca tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz.

Koronavirüsü ciddiye alın, ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesiyle kendinize ve çevrenize zarar veriyorsunuz. Evde kalın, sağlıkla kalın…