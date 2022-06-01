Okan Bayülgen’in Dada Salon Kaberett Girne’de açıldı

Kültür Sanat ve eğlencenin dolu dolu yaşanacağı Kaya Palazzo Resort Casino Girne’de Okan Bayülgen’in Dada Salon Kaberett’i açıldı.

Misafirlerine sunduğu çeşitliliğe eklenen Dada Salon Kaberett sayesinde tanınmış pek çok yüzü de Kaya Palazzo Resort Casino Girne’de dinleme imkanı elde edilecek. Palazzo Lounge Girne bünyesinde hizmet veren Develi Kebap, Mezzo Balık restaurantlarına ilave olarak bu sene Serafina, Yada Sushi ve Okan Bayülgen’in Dada Salon Kaberett’i açıldı.

Dada Salon Kaberett’in ilk gecesinde sahne alan sanatçı Utku Uysal Girne’de misafirlere unutamayacakları gecelerden birini daha yaşattı.

Dada Salon Kaberett bu hafta Cuma günü sahne alacak sanatcı Hüsnü Şenlendirici ve cumartesi ise Özcan Deniz sahne alacak.