Okan Aktoy gözyaşlarıyla uğurlandı

Gürsel Karagözlü

Lefke’nin tanınan ve sevilen simalarından, Okan Aktoy hayatını kaybetti.

Lefke’de aşağı cami mahallesinde ikamet eden ve herkes tarafından sevilen sayılan 51 yaşındaki Okan Aktoy, dün öğle saatlerinde evinde aniden rahatsızlandı. Cengiz Topel Hastanesinden çağrılan Ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Aktoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde vefat etti.Aktoy’un çoklu organ yetmezliği ve kalp krizinden vefat ettiği öğrenildi. Aktoy’un cenazesi Pandemi tedbirleri kapsamında bugün saat 12.00’de Lefke kabristanlığında ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde kılınan namaz sonrasında Lefke Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi.