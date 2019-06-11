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Oğuzhan hızlı başladı

11 Haziran 2019
Oğuzhan

Havaların ısınması ile birlikte ülkemizin ilgi odağı olan eğlence merkezi Port Cratos’ta Oğuz programlar gittikçe yoğunlaşıyor.

Tesisin en hareketli mekanı Coco Bongo Island, yeni mimarisi ve programları ile misafirlerini ağırlamaya kaldığı yerden devam ediyor.

Kış sezonu boyunca “Lübnan Geceleri” konsepti ile Türkçe şarkıları kendi yorumuyla seslendiren şarkıcı Oğuzhan, yazda da misafirlerini eğlendirmeye devam ediyor. %100 Türkçe sloganı ile Coco Bongo’da her Çarşamba sahne alacak olan Oğuzhan geçtiğimiz hafta ilk programı ile sezona ‘merhaba’ dedi. Oldukça kalabalık geçen gecede 80’lı yıllardan günümüze en sevilen şarkıları misafirleri için sunan sanatçı, sezonun iyi geçeceğine dair ilk sinyalleri de vermiş oldu.

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