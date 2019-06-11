Baybars: Yüz tanıma sistemi protokol aşamasında

Güncel konuşmalarla devam eden Meclis Genel Kurulu’nda “polis” konusu da gündeme geldi. YDP’li vekiller ülkedeki asayiş ve polisteki sorunları güncel konuşmalarında dile getirirken İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da polisteki sıkıntıların yapısal olduğunu söyledi.

Baybars, ülkeye girişlerde kullanılacak yüz tanıma sistemleri için protokol aşamasında olduklarını, güvenlik kameralarının da bu yıl içinde Girne ve Lefkoşa’dan başlayarak devreye gireceğini açıkladı.

ARIKLI: “POLİSTE CİDDİ SIKINTILAR VE HUZURSUZLUK VAR”

Genel Kurul’da ikinci güncel konuşmayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “Kriminal Meseleler ve Polisimiz” konusunda yaptı.

Konuşmasının başında Başbakan Tatar’ın güncel konuşmasını dinlememesine yönelik eleştirilerde bulunan Arıklı, Polis örgütünde ciddi sıkıntı ve huzursuzluk yaşandığını ifade etti.

Arıklı, geçen hafta polisin çok tartışıldığını, soygun ve ardından yaşananların polis zafiyetini gündeme getirdiğini söyleyerek, Girne bölgesinde bazı değişiklikler yapıldığını bundan sonra yapılacakları da merak ettiklerini belirtti. Arıklı, “Her fırsatta polisi tokatlayanlar acaba teşkilatın içinde bulunduğu durumdan haberdar mı?” diye sordu.

FETÖ konusunda yaşanan huzursuzluklar konusunda açıklama yapılması gerekliliği üzerinde duran Arıklı, soruşturmalarda hangi aşamada olunduğunu sordu.

Arıklı, 6 yıldır poliste terfi yapılamadığına da değindi.

Cezaevinin kapasitenin aşıldığına işaret ederek İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a “Kısmı affın gündeme getirilebilir mi?” sorusunu soran Erhan Arıklı, KKTC vatandaşlarına karşı işlenmemiş suçlardan mahkum olan ve 3’te 2’i cezasını tamamlayan mahkumların Türkiye’ye gönderilebilmesi için çalışma yapılabileceğini söyledi.

ZAROĞLU DA POLİS KONUSUNDA KONUŞTU

Daha sonra söz alan YDP milletvekili Bertan Zaroğlu konuşmasında “son günlerde yaşanan adli olaylar ve polisin sıkıntıları”na değindi.

Bertan Zaroğlu, ülkede adli vakalarda büyük artış olduğunu, vatandaşın mal ve can güvenliği kalmadığını savundu.

Zaroğlu, ülke nüfusuna göre, polis sayısının arttırılması, görev sürelerinin düzenlenmesi, yetersiz araç ve cihaz gereksinimin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Kuyumcu soygunu konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Zaroğlu, konuya ilişkin polis teşkilatına yönelik iddiaların dehşet düzeyinde olduğunu savundu.

Zaroğlu, polisteki FETÖ soruşturmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, bu soruşturmanın detaylarından Başbakan Tatar’ın ve İçişleri Bakanı Baybars’ın haberi olup olmadığını sordu, Meclis kürsüsünden açıklama yapılmasını istedi.

Zaroğlu, konuşmasında çeşitli faili meçhul olaylara da değinerek, Başbakan Tatar’ı polis teşkilatının içinde bulunduğu zafiyetin hükümetin ömrünü kısaltacağı konusunda uyardı.

BAYBARS: “POLİSTEKİ SORUNLAR YAPISAL”

Konuşmacıları yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, polisteki personel eksikliği noktasında Başbakanlık’ın gereğini yaptığını, giriş çıkışlar konusunda asayişin hükümetin tamamının ortak çalışmasıyla sağlanabileceğini kaydetti.

Polisteki sorunların yapısal olduğuna işaret eden Baybars, donanımın güncel ihtiyaçları karşılayamamasının da farklı aksaklıklara neden olduğunu belirtti.

Poliste farklı suç tiplerine karşı birimler oluşturulması ve personel yetiştirilmesi için de adım atılması gerektiğini belirten Baybars, geçen yıl alınan 93 kişinin kısa süre sonra göreve başlayacağını açıklayarak, bu noktada adımları hızlandırmak için yasal değişikliğe ihtiyaç olduğuna işaret etti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Türkiye ile yapılan görüşmelerde, suçların daha kolay açığa çıkmasını sağlayacak yeni donanımları güçlendirme noktasında adım attıklarını kaydetti ve sivil görev yapabilecek personelin aktarılması konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

“YÜZ TANIMA SİSTEMİ İÇİN PROTOKOL AŞAMASINDA”

Baybars, ülkeye girişlerde yüz tanıma sistemi geliştirdiklerini ve ilgili firmayla protokol aşamasında olduklarını dile getirerek, polisin ihtiyacı olan donanımların uygulamaya konması için çalıştıklarını söyledi.

“KAMERALAR GİRNE VE LEFKOŞA’DAN BAŞLAYARAK YIL İÇİNDE DEVREYE GİRECEK”

Tüm dünyada kamera sistemlerinin suçların hem aydınlanması hem de önlenmesi konusunda faydalı olduğunu vurgulayan Baybars, Girne ve Lefkoşa’dan başlayarak bu ve benzeri sistemlerin yıl içinde devreye gireceğini kaydetti.

Baybars, personel sayısını arttırmak için yapılan çalışmaları sıralayarak, gardiyanların emekliliği ve özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili de detaylı çalışılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılandırmanın gerekli olduğunu kaydeden Baybars, ancak suç verilerine bakıldığında asayiş ve güvenlik alanında 2018’deki 11 soygun, 322 uyuşturucu vakası gibi verileri paylaşarak Malta ve Güney Kıbrıs’la kıyaslayarak “Daha iyiyiz demeden güvenliği arttırmak için çalışmalıyız” dedi.

“CEZALAR SUÇUN İŞLENDİĞİ YERDE ÇEKİLMELİ”

Baybars, suç işleyen kişilerin suçu işledikleri yerde cezalarını çekmemelerini doğru bulmadığını, en azından cezaların 3’te 2’sinin suçun işlendiği yerde çekilmesine inandığını kaydetti.

Baybars, nakil ve sevk kararlarının da Türkiye’deki işlemlerin hızına bağlı olduğunu vurguladı.

ARIKLI

Yeniden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da nakiller ve sevkle ilgili yazışmaların hızlanması noktasında kendisinin de aynı şeyleri düşündüğünü ve hafif suçlarla ilgili kısmi afların da değerlendirilebileceğine inandığını kaydetti.

ZAROĞLU

İkinci kez kürsüye gelen YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ise Bakan Baybars’ın konuşmasının kendi konuşmasına cevap olmadığını belirterek geçen hafta meydana gelen soygun ve süreçle ilgili yeniden eleştirilerde bulundu.