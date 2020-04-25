Oğuz: Veteriner hekimler mücadeleye büyük katkı koyuyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı

Oğuz: Veteriner hekimlerin insan sağlığındaki önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, veteriner hekimlerinin, yılın her döneminde özverili çalışmalar sergileyerek, hayvan sağlığında ve hayvan hastalıkları ile mücadelede büyük emek sarf etmekte, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşım için önemli katkılar ortaya koymakta olduklarını belirtti.

Oğuz, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, salgınlar konusunda deneyimli olan veteriner hekimlerin, her yıl pek çok salgınla mücadele ettiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

“Bugün insanlığın büyük bir mücadeleden geçmekte olduğu Covid-19 salgınında da veteriner hekimlerin insan sağlığındaki önemi, bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ülkemizde salgına karşı mücadelede pek çok veteriner hekimimiz sahada bulunarak ve büyük bir risk alarak çalışmalar yürütmektedir.

Bilimsel çalışmalar, ekosistemin daha farklı olacağını ve dünyamızın artık daha çok zoonoz karakterli salgınlar ile uğraşacağına işaret etmektedir. Bu noktada, veteriner hekimlere daha çok görev düşecektir. Ülkemizde bilimsel veriler ışığında yapılacak planlamalarla yeni döneme hazırlanacaktır.

Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması, hayvanlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi ve sektörün geliştirilmesine yönelik katkılarından dolayı veteriner hekimlerimize teşekkür ediyor, Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutluyorum”