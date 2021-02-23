Oğuz: Maaşlarla ilgili gerekli kaynak bulundu

Maliye Bakanı Dursun Oğuz BRT’de katıldığı canlı yayında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Maaşlarla ilgili kesinti söylemlerinin kamuoyunda geniş yer tuttuğuna işaret eden Dursun Oğuz, maaşlarla ilgili gerekli kaynağın bulunduğunu açıkladı.

Oğuz, “ Başbakan Saner iki hafta önce maaşlarda kesinti olabilir demişti. O günkü koşulda öyle bir durum vardı. Süreç içerisinde kaynağın dün itibarıyla tedarik edilmesiyle, Merkez Bankası’nda 200 milyonluk kaynak açıldı. Maliye de 150 milyon TL’de borçlanmaya gitti. Yarın bu kaynak sorun yaşamadan gelecek ve bir sorun yaşanmadan maaşlar ödenecek. Beklentimiz bu yönde” dedi.

Bakan Oğuz, “ Meclis’ten kesintilerle geçen son karar, hayat pahalılığı ödenekleriyle ilgiliydi. Uygulama Nisan ayı’nda başlayacak. Mevcut maaşlarda kesinti yok” diye konuştu. Bakan Oğuz Kapalı işletmelerde çalışan 1500 TL’lerin ödenebilmesi için Çalışma Bakanlığı çalışıyor. Herkesin hesabına yatırılacak. Diğer mükellefiyetlerle ilgili yerel istihdamı destek fonuna 34 Milyon TL’lik bir kaynak bizden istenmiştir. İşverenlerin yüzde 11 sigorta desteğini de sosyal sigortalara yatıracağız” şeklinde konuştu. Eldeki kaynaklar kapsamında hibelere ve sosyal yardımlara devam edeceklerini belirten Dursun Oğuz, geciken yardımlar gecikse de verdikleri sözlerin mutlaka arkasında olacaklarını vurguladı. Dursun Oğuz, devletin kaynaklarını bile bile yardımlar üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Oğuz, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın, “ Mart Ayı Kabus” sözlerini değerlendirirken, olumsuz havayı daha fazla artırmaya gerek olmadığını ifade etti.

Başbakan Saner’in Ankara ziyareti ve ekonomik protokol çalışmalarıyla ilgili gerekli açıklamayı yapacağını ifade eden Dursun Oğuz, protokolün imzalanamaması nedeniyle kaynak sıkıntısı yaşandığını, önümüzdeki günlerde imzalanması halinde, kaynak akışının başlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.