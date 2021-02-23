Dijital Seyahat Kartı uygulaması ‘birkaç hafta içinde’ indirilebilecek

Goel, “Hükümetlerin de testlerin doğru olduğuna ve istedikleri koşulları karşıladığından emin olmaları gerekiyor” diye konuştu.

‘Bazı ülkeler kağıt sertifikada ısrar ediyor’

IATA, Seyahat Kartı’nın “modüler” olarak tasarlandığını ve bazı ülkelerde uygulanmaya başlanan diğer dijital çözümlerle uyumlu olacağını söylüyor.

Singapur Hava Yolları, Aralık’ta seyahat kartını deneyen ilk havayolu şirketi olmuştu.

Etihad, Emirates, Qatar Hava Yolları ve Yeni Zelanda Hava Yolları da deneme amaçlı uygulamalar yapıyor.

IATA, Asya-Pasifik bölgelerinde hizmet veren diğer havayolu şirketleriyle kart konusunda görüşmeler yapıldığını açıkladı.

IATA yetkilileri, bazı hükümetlerin fiziki belgelerde ısrar etmesinin mobil uygulamanın devreye sokulmasını geciktirdiğini söylüyor.

Goel, “Örneğin Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) kağıt sertifikalar istiyor. Seul hükümetini dijital sertifikaları kabul etmesi için ikna etmeye çalışıyoruz” dedi.

Havayolu taşımacılığı sektörü umutlarını karantinasız seyahatlerin başlamasına bağlamış durumda. Ancak sektör temsilcileri IATA’nın mobil uygulamasıyla bile bu konuda hızlı ilerleme sağlanamayabileceğini belirtiyor.

IATA’nın verilerine göre koronavirüs salgını sırasında 2020’de talep, 2019’a oranla yaklaşık yüzde 70 azaldı.

Sektör yetkilileri 2021’nin toparlanma yılı olmasını bekliyor. Ancak aşılama programının sorunu hemen çözmesi beklenmiyor. IATA, Dijital Seyahat Kartı’nı bu nedenle çıkarmak istediğini söylüyor.