Dünya
Dijital Seyahat Kartı uygulaması ‘birkaç hafta içinde’ indirilebilecek
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), dijital Covid Seyahat Kartı uygulamasının birkaç hafta içinde çıkacağını duyurdu. Dijital kartlar, iOS ve Android platformlardan ücretsiz olarak indirilebilecek.
Bu kartta yolcuların Covid-19 testi ve aşı bilgileri bulunacak.
Kartta, testler ve aşıların yetkili kurumlar tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisi de yer alacak.
IATA, birçok ülkede koronavirüs salgını nedeniyle sıkı karantina ve diğer önlemlerin uygulandığı bir dönemde bu kartın uçak yolculuklarının yeniden başlayabilmesinde büyük önemi olacağını söylüyor.