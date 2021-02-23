Bitcoin fiyatı rekor seviyede düştü

Yatırımcıların çok yüksek değerlemeler konusunda endişelenmesi ve kripto para birimi piyasalarında satışların tetiklenmesi nedeniyle Bitcoin bugün %17 düştü.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, bir ay içindeki en büyük günlük düşüşle karşı karşıya kaldı ve 45.000 dolara kadar düştü.

Genellikle Bitcoin ile birlikte hareket eden piyasa değeri açısından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, geçen haftanın rekor zirvesinden %30’un üzerinde bir düşüşle 1.410 dolara düştü.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın bu ay yaptığı 1,5 milyar dolarlık yatırım, Bitcoin’i 50.000 doların üzerine yükselmesine yardımcı oldu, ancak şimdi Bitcoin’deki hareketlere duyarlı hale geldiği için şirketin hisse senedi fiyatı üzerinde baskılar söz konusu.

Kripto para biriminin son aylardaki hızlı yükselişi, hükümetlerden ve mali düzenleyicilerden daha sıkı düzenlemeler için çağrılara yol açtı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bitcoin’in işlem yapmak için son derece verimsiz olduğunu ve oldukça spekülatif bir varlık olduğunu söyledi.

An itibarıyla BTC yüzde 8 azalışla 49.362 dolardan işlem görüyor.