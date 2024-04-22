Öğretmen sendikaları, Çarşamba günü KHK önünde oturma eylemi yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 24 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da Kamu Hizmeti Komisyonu önünde atamaların yapılmaması gerekçesiyle oturma eylemi yapacak.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptıkları ortak açıklamada, eylemin gerekçesinin sınavlar yapıldığı halde bir ay geçmesine rağmen müdür/müdür muavini atamalarının yapılmaması olduğunu belirtti.

Açıklamada, ana okul, ilkokul, ortaokul ve liselerde yükselme sınav münhal ve atamalarının en son 2022 yılında yapıldığı, geçtiğimiz yıl orta eğitimde müdür/müdür muavini nakillerinin de yapılmadığı belirtilerek, 2023-2024 öğretim yılı başından itibaren okullarda eksiklikler ve sıkıntılar yaşandığı kaydedildi.

Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik okullarımızda 35 müdür muavini eksikliği vardır. 48 okulumuzun 11’inde ise hala daha müdür bulunmamaktadır. İlköğretim okullarımızda ise 14 müdür ve 19 müdür muavini eksikliği devam etmektedir.

Sendikaların mücadelesi sonucunda müdür/müdür muavini sınavlarının yapıldığı ve üzerinden bir ay geçtiği belirtilen açıklamada, yetkiler alınmış olmasına rağmen Kamu Hizmeti Komisyonu’nun atamaları yapmadığı savunuldu.

Açıklamada, “Bu nedenle 24 Nisan Çarşamba günü saat 10:00’da Kamu Hizmeti Komisyonu’nda oturma eyleminde olacağız” denildi.