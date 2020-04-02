Kıbrıs

Öğrencilere destek devam ediyor

2 Nisan 2020

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, ülkemizde eğitim gören ve yardıma ihtiyacı olan öğrencilere destek vermeye ve yanlarında olmaya devam ediyor.

Bakanlığın, üniversiteler ile yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, yardıma ihtiyaç duyduğu tespit edilen uluslararası öğrencilere yapılan gıda yardımlarına ek olarak, bugün 800 kasa portakal ve 6 bin adet süt öğrencilere dağıtılmak üzere üniversitelere teslim edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yardımlaşmanın ve birlikteliğin önemine dikkat çekerek, bu süreçte öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Açıklamasında öğrencilere seslenen Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti olarak tüm imkanlarımızla siz öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız ve yaşadığımız bu zorlu süreci birlikte aşacağız.” dedi.

Yardıma ihtiyaç duyan öğrencilerin belirlenmesi için Bakanlığın yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini de ifade eden Çavuşoğlu, yaşanılan süreçte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini iletti.

 

🤜🤛 Uluslararası Öğrencilere Destek Devam EdiyorMilli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, ülkemizde eğitim gören ve yardıma…

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı paylaştı: 2 Nisan 2020 Perşembe



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