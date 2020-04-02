Rum Dışişleri’ne korona bulaştı

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı’nda bir diplomata koronavirüs teşhisi kondu.

Rum Haber kaynaklarına göre, dün teşhisin konulmasının ardından Rum Dışişleri Bakanlığı’nda alarma geçildi. Sözkonusu diplomatın çok az kişiyle temas ettiği belirtilirken, temasların takibe alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı ise dün gece yarısından itibaren kapatılarak dezenfekte işlemi başlatıldı.

12 bin 651 Kıbrıslı mahsur kaldı

Bu arada Bakanlığın yut dışındaki Kıbrıslıları belirlemek için açtığı connect2cy adlı platforma bugün saat 13:00’e kadar 12.651 kişi kayıt yaptı.

Kayıt yapanların % 60’ının öğrenci olduğu, çoğunluğu Birleşik Krallık, Yunanistan, Almanya, Hollanda ve ABD’de olmak üzere toplam 100 ülkeden kayıt yapıldığı belirtildi.