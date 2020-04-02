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Kovid pozitif anneden negatif bebek

2 Nisan 2020

Lefkoşa’nın güneyindeki Makarios Hastanesinde Kovid-19 pozitif olan bir anne dün dünyaya sağlıklı bir bebek getirdi. Makarios Hastanesi Pediatri Klinik şefi Elias, bebeğin tüm kontrollerinin yapıldığını ve koronavirüs testinin de negatif olduğu doğrulandı.

Elias’a göre, bebeğin genel sağlık durumu mükemmel ve hiçbir koronavirüs belirtisi taşımıyor.

Bebeğin 7 gün daha hastanede tutulacağı ve muayenenin ve testlerin tekrarlanacağı belirtildi.

Üç aylık bebeğin durumu iyi

Bu arada Makarios Hastanesi hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören bir 3 aylık bir bebeğin de iyileşme nedeniyle taburcu edildiği ve kontrollerinin evde sürdürüldüğü belirtildi.

Güney Kıbrıs hastane

 



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