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Ödüller sahiplerini buldu

Antrenörler Derneği “Yılın Başarılı Antrenörleri”ni ödüllendirdi

30 Mayıs 2019

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendirdi.

Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerintarafından tüm liglerde 2018-2019 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi.

Dernek yönetimi almış olduğu kararla, bu sezon liglerde en centilmen takım seçilen takımların teknik adamları da ilk kez ödülendirildi.

 

Dün akşam dernek lokalinde gerçekleşen yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, federasyon yetkilileri, Hakemler Derneği yetkilileri, Dernek yönetim kurulu ve üyeleri, Kulüp başkanları, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri katıldı.

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