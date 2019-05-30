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Hem 600 bin hem de 8 teselli kazandı

30 Mayıs 2019
Devlet Piyangosu

Devlet Piyangosu’nun 28 Mayıs 2019 tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün talihlisine teslim edildi.

Birimden yapılan açıklamada, 28 Mayıs 2019 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin kazananı Arif Alyanak’ın ikramiyesini teslim aldığı, büyük ikramiye ile birlikte 8 adet teselliyi de kazandığı açıklandı.

‘Ne kadar çok bilet, o kadar şans’

Güzelyurt Bölgesi sakini kazanan Arif Alyanak, hem büyük ikramiye hem de 8 adet tesellisini teslim aldıktan sonra; “Ne kadar çok bilet alırsanız şansınız o kadar artar, ben bir seri olarak aldım biletleri, bu kez şans bana güldü, herkes şansını denesin çıkmaz demesin” şeklinde konuştu.

Sonraki Çekiliş 18 Haziran’da

Birimden yapılan açıklamada ayrıca bir sonraki çekilişin Şeker Bayramı haftasına denk gelmesinden ötürü 18 Haziran’da yapılacağı bilgisi de yinelendi.

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