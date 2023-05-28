Güzelyurt’ta bu sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu’nun eşi Deniz Demircioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Demircioğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Söyleyecek sözüm gözümde yaşım kalmadı, inanamıyorum bu duruma 30 yıllık birliktelik böyle bitmemeliydi. Buraya yazan herkese tek tek cevap verecek ne gücüm var nede takatim. Hepinizin Ödül adına yazdığınız güzel sözler ve dileklere teşekkür ederim.

Güzel bir insan güzel kadın anne sevgili her şey. Bu gün benim elimden herşeyim alındı güneşim battı, karanlıklara hapsolmamak çocuklarıma bakmak için kendimi toparlamaya çalışıyorum. Cenazesi ile ilgili bilgileri buradan paylaşacağım. Şimdi acımı yaşamak için biraz sessizliğe ihtiyacım var.”