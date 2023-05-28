AA’ya göre Erdoğan, ANKA’ya göre Kılıçdaroğlu önde

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türkiye’nin siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00’de sona erdi. Bu saatten sonra gelen seçmen oyunu kullanamayacak, ancak saat 17.00’de sandık başında bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oyunu verebilecek. Bekleyen seçmenin olmadığı sandıklarda ise oy sayım işlemine başlandı. Yayın organlarınca seçim günü saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

ANKA’ya göre; Sandıkların yüzde 79,3’ü açıldı

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.13

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.87

Anadolu Ajansı’na göre; Sandıkların yüzde 79.1’i açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan: 53.70

Kemal Kılıçdaroğlu: 46.30