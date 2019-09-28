ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 2019-2020 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleşti

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun 2019-2020 Akademik Yılı açılış töreni dün akşam Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Raif Denktaş Salonu’nda gerçekleşti.

ODTÜ’den yapılan açıklamaya göre, törene Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, milletvekilleri, üst düzey yetkililer ve ODTÜ’lüler katıldı.

Törende söz alan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, ODTÜ’nün geçmiş 14 yılda elde ettiği başarılar ve geleceğe dönük stratejik hedeflere dair açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs’ta yükseköğretim kalitesini artırmak ve Kalkanlı’da bir bilim ve eğitim üssü yaratmak idealleri ile çıkılan yolda ODTÜ’nün azimli ve engel tanımaz duruşuyla büyük yol aldıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Baykal, yenilikçi ve girişimci üniversite ODTÜ’nün geleneği ile pek çok ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti. 1990’lı yılların sonunda başlayan fizibilite çalışmalarından bugüne kadar ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun başarısında emeği geçen tüm büyükelçilere, rektörlere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerine ve mensuplara teşekkür eden Rektör, şunları söyledi:

“2004 yılında yalnızca beş lisans programı ile çıktığımız bu yolda, bugün, 14 lisans ve 6 lisans programına ulaştık. Dünyanın 50 farklı ülkesinden 3000’in üzerinde öğrenciye sahibiz. Öğrencilerimizin %75’i burslu. Mezunlarımızın %85’i altı ay içinde iş buluyor. Son üç yılda yüksek lisans öğrenci sayımız %55 arttı. Güneş Enerjisi Santrali, Sürdürülebilirlik Merkezi, Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı, D3 Düşün-Dene-Dönüştür Girişimcilik Programı, Bilim Şenliği gibi ilklere ODTÜ’nün öncü karakteri ile imza attık. 14 yıllık geçmişimizde ODTÜ’nün lider duruşu ile eğitim ve araştırma alanlarında yenilikleri hayata geçirirken topluma hizmet çalışmaları ile Kuzey Kıbrıs toplumunun ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler gerçekleştirdik.”

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun gelecek 15 yıllara kararlılıkla baktığını ifade eden Nazife Baykal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gözümüz gelecek on beş yıllarda. Başarı geleneğimizi devam ettirmek için yorulmadan çalışmaya hazırız. Üzerimizde 15 senelik bir kampus olmanın, kuruluş yıllarını tamamlamış olmanın sorumluluğu var. Gelecek yıllarda daha çok ülkeden daha başarılı öğrencileri ailemize katacağız. Araştırma faaliyetlerimizi ve yayın çıktımızı artırmak öncelikli hedefimiz. Lisans öğrencilerimizin de araştırma süreçlerine dâhil olduğu, sanayi iş birliği ile inovatif ürünlere imza atan bir araştırma kampusu olmayı hedefliyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta teknoloji üretimine dayalı kalkınma hedefimizle hayata geçirdiğimiz ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi gün geçtikçe adamızın araştırma olanaklarını artıracak. Üniversitemiz ile sanayi kuruluşları ve kamu kurumları yeni ortaklıklarla ürüne dönüşen çalışmalara imza atacak. Hedefimiz araştırma geliştirmede Akdeniz’in lideri olmak. Bunu yaparken eğitimde mükemmellik ilkemizden elbette ödün vermeyeceğiz. Lisans programlarımız ABET akreditasyonu almaya başladı, gelecekte akreditasyonlarımızın sayısı artacak. Bugün olduğu gibi gelecekte de dünyanın daha çok ODTÜ mezununa ihtiyacı olacak ve biz de pırıl pırıl yeni ODTÜ’lüleri yetiştirmeye devam edeceğiz.”

Kuzey Kıbrıs yükseköğretim ekosisteminin her yıl büyüdüğünü hatırlatan Prof. Dr. Baykal, niteliği öncelemeyen bir büyümenin uzun vadede ülkenin yükseköğretim marka değerine zarar getireceğini söyledi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun eğitimde bilimselliği ve yüksek niteliği, araştırma üretkenliğini ve topluma hizmeti esas alan bir üniversite olarak model olmaya devam edeceğini hatırlattı.

Tören Prof. Dr. Cevanşir Guliyev ve Soprano Vasfiye Çakırtaş tarafından verilen piyano ve şan dinletisi ile son buldu.